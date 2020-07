Controlli Covid e misure anti-assembramento: il vertice in Prefettura

È stata discussa questa mattina (giovedì) la bozza del “disciplinare anti-assembramento” proposto dal Prefetto di Pavia Rosalba Scialla, la quale ha presieduto l’incontro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, durante il quale i sindaci, il presidente della Provincia, i presidenti delle associazioni di categoria e i vertici provinciali delle forze dell’ordine si sono confrontati sulle misure da adottare per contrastare gli episodi di “mala movida”.

La Prefettura di Pavia ha divulgato i dati relativi ai controlli sul rispetto della normativa anti-Covid, proseguiti dopo il 3 giugno, effettuati sul territorio provinciale. Le persone controllate sono state 17103, le persone sanzionate 91; gli esercizi commerciali oggetto di verifiche sono stati 1256, i titolari di attività sanzionati 2, e in un caso è stata disposta la chiusura provvisoria.

Prima del 3 giugno, sono state 96337 le persone controllate con 3375 sanzioni, 1037 denunce ex art. 650, 74 denunce per falsa attestazione, 7 denunce per inosservanza della quarantena; gli esercizi commerciali controllati sono stati 18191, con 95 titolari sanzionati, 33 titolari denunciati ex art. 650, e 4 chiusure provvisorie di attività, e 4 chiusure attività.