Coronavirus in Lombardia: 98 nuovi positivi, 3 in provincia di Pavia

Sono 98 i nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, di cui 36 debolmente positivi e 30 individuati a seguito di test sierologico; in provincia di Pavia sono stati rilevati 3 nuovi casi. Rimane stabile il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, ovvero 41, mentre calano i ricoveri negli altri reparti, dove sono attualmente presenti 241 pazienti (-36). I decessi nelle ultime 24 in Regione ore sono stati 21, dall'inizio della pandemia 16671. «Continua il decremento del numero dei ricoverati e aumenta quello dei guariti (+188) – ha osservato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera – Da segnalare inoltre che, relativamente ai 98 casi positivi, 30 fanno riferimento a test sierologici e 36 sono debolmente positivi. Per quanto riguarda i decessi, che purtroppo oggi sono 21, va sempre sottolineato che questi aggiornamenti sono riferibili alla tempistica con cui le anagrafi comunali e gli ospedali ci comunicano tali dati».