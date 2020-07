Vigevano, i cimiteri: il Comune minaccia la rescissione del contratto

Lo hanno ribadito nel corso di una conferenza stampa l'assessore alla partita, Giulio Onori, e la dirigente Laura Genzini. «Negli ultimi tempi - ha spiegato l’assessore Onori - abbiamo riscontrato delle anomalie nei lavori di manutenzione e pulizia dei quattro cimiteri cittadini, quello centrale e quelli delle frazioni Piccolini, Sforzesca e Morsella. La società che ha ottenuto la gestione, a nostro giudizio, non si sta comportando in linea con i compiti assegnati tramite la gara di appalto. Per questo abbiamo deciso di affiancare una consulenza che controlli lo svolgimento dei lavori. Ho incontrato i responsabili della cooperativa nei giorni scorsi per i problemi riscontrati soprattutto con i tagli dell’erba alla frazione Piccolini, che ha nuovamente invaso l’area. Abbiamo dato l’indicazione di effettuare un'opera di pulizia straordinaria da effettuarsi entro 15 giorni. Se questi lavori non saranno fatti bene valuteremo la rescissione del contratto. L’amministrazione non abbandona i cimiteri al degrado: vogliamo un servizio migliore». Va detto che, come hanno riferito Onori e Genzini, la cooperativa Futura di Bareggio (la società che ha vinto l'appalto) si è scusata per i disagi e ha garantito maggiore attenzione, anche se non si tratta del primo richiamo arrivato da parte dell’amministrazione. «Oltre un certo limite - ha concluso Onori - ci sono provvedimenti che diventano inevitabili».