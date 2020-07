Vigevano: Musei Civici e Leonardiana gratis per medici e personale sanitario

In segno di gratitudine per il lavoro svolto «con abnegazione e spirito di sacrificio» nel periodo di emergenza Covid-19, medici, infermieri e personale sanitario potranno accedere gratuitamente, fino al 31 dicembre 2020, ai musei civici “L- Barni”, alla torre civica, e alla mostra “Leonardiana”; basterà esibire il tesserino professionale in biglietteria. L’iniziativa è stata comunicata oggi (giovedì) dall’amministrazione comunale di Vigevano.