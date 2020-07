Clir e aumento tariffe: l’assemblea è stata rinviata all’unanimità

Nulla è stato deciso. Erano quattro i punti all’ordine dell’assemblea di Clir convocata per oggi pomeriggio (giovedì), alle 18, all’auditorium di Mortara. I più importanti l’approvazione del piano tariffario 2020 e lo schema del contratto di servizio della durata di 15 anni. La discussione su quest’ultimo punto non è avvenuta perché i soci (era presente il 77% di quote) hanno votato, all’unanimità, il rinvio dell'assemblea dopo la presentazione delle nuove tariffe calcolate attraverso il metodo Arera, che uniformerà la tariffazione a livello nazionale; per i Comuni di Clir, si è stimato un incremento di circa 20%. Sono state diverse le proposte avanzate dai sindaci presenti, tra cui quella formulata dal sindaco di Gambolò, Antonio Costantino, che ha chiesto alla società di poter valutare anche altre modalità per ottenere un abbassamento del costo del servizio, appaltando ad esempio la raccolta dei rifiuti. «Negli ultimi 4 anni – spiega Antonello Galiani, consigliere nel Cda di Clir e vicesindaco di Gambolò – le tariffe di Clir non sono aumentate. Sono i costi degli altri servizi, ad esempio la gestione delle isole ecologiche o lo spazzamento strade, che hanno registrato un incremento. Con la presidente di Clir Bolognese e il vicepresidente Labri, sono state accolte le proposte esposte oggi in assemblea, e nel prossimo incontro del Cda cercheremo di approfondirle nell’ottica di migliore il servizio». Tra gli argomenti trattati oggi anche l'introduzione della raccolta del verde con le modalità del porta a porta; Gambolò potrebbe essere il Comune “pilota” per avviare la sperimantazione.