Covid-19, 11 nuovi casi in provincia di Pavia

Sono 223 (+22) i nuovi contagi da Covid-19 che sono stati registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Sono i dati diffusi poco fa dalla Protezione civile. I nuovi decessi sono 15 (-15) per un totale di 34.833. Dati in calo negli ospedali, come ormai da alcune settimane a questa parte: i degenti sono 956 (-7) dei quali 79 (-3) in terapia intensiva. I guariti sono 384 più di ieri per un totale di 191.467.

In Lombardia i nuovi casi sono 115 (+17) mentre i decessi sono stati 4 per un totale di 16.675. Stazionari i numeri dei degenti (241) e di quelli in terapia intensiva (41). I tamponi effettuati sono stati 9.758 per un totale di 1.064.173. In provincia di Pavia i nuovi casi sono 11, il quarto dato regionale dopo quelli della provincia di Milano (24), di Bergamo (22) e Brescia (15). In tutte le province si sono registrati dati in salita.

Nel resto del Paese il Molise non registra nuovi casi da 7 giorni consecutivi; da 2 giorni nessun positivo anche nella provincia di Bolzano mentre nuovi contagi si registrano in Basilicata (+2), Valle d'Aosta (+1), Calabria (+1), Puglia (+3), che nei giorni scorsi erano scese a 0. Preoccupazione in Veneto dove il valore Rt è passato da 0,43, rischio basso, a 1,63, rischio elevato. Il governatore Luca Zaia annuncia per lunedì una nuova ordinanza per inasprire le misure di contenimento.