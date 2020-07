Gambolò, malmenato per aver guardato una ragazza: identificati entrambi gli aggressori

Sarebbe stato picchiato solo per aver “guardato male” una ragazza, fidanzata di uno degli aggressori. L’episodio era avvenuto venerdì 29 maggio, all’interno di un bar di via Carrobbio, a Gambolò, intorno alla mezzanotte e mezza. Il giovane, un disoccupato albanese di 23 anni residente a Gambolò, era finito in pronto soccorso a Vigevano; i medici gli avevano diagnosticato una frattura dell’epifisi distale di radio, delle ossa del naso e una ferita lacero contusa sopraciliare, con una prognosi di 20 venti giorni.

Uno degli aggressori, un 26enne con precedenti di Gambolò, era subito stato individuato dai carabinieri e denunciato a piede libero per lesioni personali. Dopo circa un mese, i militari dell’Arma hanno individuato e denunciato anche il secondo responsabile del pestaggio: si tratta di un 20enne di Gambolò, con precedenti penali e di polizia.