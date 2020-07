In Lombardia 95 nuovi positivi, nessun caso in provincia di Pavia

È di 95 nuovi casi – di cui 32 a seguito di test sierologici e 21 “debolmente positivi” – l’ultimo report regionale sulla situazione Coronavirus. Non si registrano nuovi positivi in provincia di Pavia. I ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 36 (-5), negli altri reparti 231 (-10). I decessi ieri (venerdì) sono stati 16; complessivamente, dall’inizio della pandemia in Regione sono stati 16691.

«I dati di oggi – ha dichiarato l’assessore regionale al welfare Giulio Gallera – riportano buone notizie per quanto riguarda il calo dei ricoveri (-10), con un positivo "- 5" relativamente alle terapie intensive. Buone notizie anche per ciò che attiene la voce guariti/dimessi (+330 in totale) a conferma di come la battaglia contro il virus stia producendo i risultati sperati».