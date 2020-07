Coronavirus: 3 nuovi casi in provincia di Pavia, 98 in Lombardia

Rimane invariato rispetto a ieri il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, cioè 36, mentre diminuisce di un’unità il dato relativo ai pazienti Covid che si trovano negli altri reparti, che sono 230. In Lombardia, sono 98 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore, di cui 20 debolmente positivi e 43 individuati a seguito di test sierologico. In provincia di Pavia sono stati registrati 3 nuovi casi. Ieri i decessi sono stati 6, dall’inizio della pandemia in Regione sono stati 16697.

I nuovi casi per provincia

Milano: 16, di cui a Milano città: 7

Bergamo: 33

Brescia: 6

Como: 5

Cremona: 5

Lecco: 1

Lodi: 2

Mantova: 17

Monza e Brianza: 5

Pavia: 3

Sondrio: 0

Varese: 3