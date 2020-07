Gambolò, ladri alla ditta di alluminio: rubato un furgone e diversi rotoli di materiale

Hanno forzato il portone di accesso e sono entrati in una azienda che si occupa della lavorazione dell'alluminio e che si trova in viale Industria a Gambolò. Hanno caricato alcuni rotoli di metallo su un furgone della stessa ditta e con quello sono fuggiti prima che sul posto arrivassero i carabinieri. E' accaduto ieri sera intorno alle 23.30. L'allarme è scattato regolarmente e quando pochi minuti dopo sul posto sono arrivati i militari dei malviventi si erano già perse le tracce. L'ammontare del bottino, non esattamente quantificato, è considerato ingente.

I ladri erano ovviamente consapevoli di essere facilmente individuabili sul furgone rubato e così avevano già predisposto il mezzo "pulito" sul quale proseguire la fuga con il bottino. Il furgone dell'azienda gambolese è stato ritrovato intorno all'1.30 dai carabinieri di Abbiategrasso a Magenta, il punto stabilito per il passaggio. Ovviamente era vuoto. Le modalità del furto fanno pensare ad una banda specializzata che probabilmente già dispone dei canali per smerciare l'alluminio rubato.