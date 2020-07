Cassolnovo, auto fuori strada: quando arrivano i soccorsi non c'è più nessuno

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera intorno alle 23.45 in via del Porto a Cassolnovo dove era stato segnalato un incidente. Quando sono arrivati sul posto hanno trovato un'auto ribaltata sulla sede stradale. Chi era al volante si è però allontanato prima dell'arrivo dei soccorritori.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'auto mentre gli accertamenti sull'accaduto, per capire se, come pare probabile, l'auto sia di provenienza furtiva, sono affidati agli agenti della polizia stradale di Vigevano.