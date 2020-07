Covid-19: più contagi in Lombardia; la provincia di Pavia non ne registra

Sono 111 i nuovi positivi in Lombardia (+ 67) nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto la Regione. Di essi 76 sono stati individuati a seguito dei test sierologici e 23 debolmente positivi. I nuovi decessi sono 3 per un totale di 16.700. Crescono i ricoverati (233,+3) mentre resta stabile il numero dei degenti in terapia intensiva (36). I guariti sono 66.052 ed i dimessi 2.283 per un totale di 68.335 (+61). I nuovi tamponi effettuati sono stati 5,855 per un totale di 1.088.960. In provincia di Pavia non si sono registrati nuovi casi, così come in quelle di Lodi e Sondri. La provincia con il maggior incremento è Cremona (+23) seguita da Mantova (+22) e Bergamo 8+17).

Risalgono i contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia: sono stati 208 (+16) per un totale dei contagiati che sale a 241.819 persone. Di esse 34.869 (+8) sono decedute mentre 192.241 sono guarite. Attualmente i pazienti ricoverati sono 946 dei quali 72 in terapia intensiva. Nessun nuovo caso si è registrato in Friuli Venezia-Giulia, Marche, Abruzzo, Puglia, Umbria, Bolzano, Calabria, Valle d'Aosta, provincia di Trento, Molise e Basilicata. Un nuovo caso è stato registrato in Veneto e in Sicilia, due in Liguria e Toscana.