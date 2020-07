Gropello, fuori strada lungo la ex-statale 596: un donna ferita lievemente

Una donna di 48 anni è rimasta ferita, per fortuna in modo lieve, in una uscita di strada autonoma avvenuta poco dopo la mezzanotte lungo la ex- statale 596 tra i Comuni di Gropello e Carbonara Ticino. Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Gropello.

L'utilitaria della donna è uscita dalla sede stradale rimanendo di traverso sulla sede stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo ed il personale del 118 ed una ambulanza della Croce Garlaschese. La quarantottenne non ha avuto bisogno di essere accompagnata al Pronto soccorso.