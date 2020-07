Cassolnovo, il Parco del Ticino vara il PuntoInfo

Sarà attivo dalla metà di luglio alla biblioteca comunale di via Oberdan 6, nelle vicinanze del municipio, con apertura da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Il Parco del Ticino ha deciso di aprire un PuntoInfo a Cassolnovo, progetto fortemente voluto dall'amministrazione comunale che lo ha inserito nel proprio programma. Il punto informativo è uno degli oltre 150 sparsi nelle province di Milano, Pavia e Varese. Per la prima volta sarà gestito direttamente dall'amministrazione comunale con dei volontari che hanno completato nei giorni scorsi il corso di formazione presso l'ente di Magenta. «E’ la prima volta che il nostro Comune sviluppa un progetto in sinergia con il Parco del Ticino per promuovere il turismo sul territorio cassolese - spiega il vice-sindaco Paolo Bazzigaluppi - . Pensiamo sia un punto di partenza importante per identificarci ancora di più con il Ticino, il suo patrimonio naturalistico, i boschi e le sue bellezze. Riteniamo importante aver colto l’opportunità di un PuntoInfo gestito dal Comune che possa dare informazione, valorizzare cosa si sta visitando e qualificare l’esperienza Ticino non solo dal punto di vista ricreativo ma anche culturale e scientifico. A questo proposito oltre al materiale informativo, in biblioteca avremo a disposizione anche materiale scientifico del Parco».

«Come presidente del Parco sono veramente felice di veder nascere un nuovo PuntoInfo – aggiunge Cristina Chiappa - soprattutto perché scaturisce dalla collaborazione e dalla volontà dell'amministrazione di uno dei nostri Comuni. Per noi rappresenta la volontà di far conoscere il nostro territorio e la realtà del Parco e le sue vie di accesso, oltre alle iniziative in corso. I complimenti vanno al vicesindaco e all’amministrazione di Cassolnovo per la lodevole iniziativa».