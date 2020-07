Covid-19, secondo giorno senza contagi in provincia di Pavia

Nessun nuovo contagio per il secondo giorno in provincia di Pavia. Sono confortanti i numeri del bollettino quotidiano sull'andamento dell'epidemia di Covid-19 in Lombardia. I nuovi positivi sono 53, meno della metà di ieri quando sono stati 111. I decessi sono 13 (+10) per un totale di 16.713 persone. Calano ancora i ricoveri in ospedale (229, -4) e restano stazionari quelli in terapia intensiva (36). I forte aumento i guariti che sono 458 più di ieri per un totale di 68.793. I tamponi effettuati sono stati 3.380 contro i 5.855 di ieri, per un totale di 1.092.340. Oltre a Pavia non ci sono nuovi contagi anche nelle province di Mantova, Lecco e Como.

In 14 regioni non ci sono più degenti in terapia intensiva. E' il dato di maggior rilievo di oggi in Italia. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 138 (-70) mentre i decessi sono complessivamente 30 (+22). I dimessi sono 574 più di ieri per un totale di 192.815. In tutto il Paese in ospedale si trovano 940 persone (-6) di cui 70 (-2) in terapia intensiva. Il Molise non registra nuovi casi da 11 giorni; Basilicata e Valle d'Aosta da 4; Puglia e Umbria da 3 giorni.