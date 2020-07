Covid-19: 71 nuovi casi in Lombardia; uno anche in provincia di Pavia

Sono 71 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Dopo due giorni senza contagi se ne registra uno in provincia di Pavia. I decessi sono 12 più di ieri per un totale di 16.725, mentre sono ancora in calo i dati relativi ai degenti (211, -18) dei quali 34 (-2) in terapia intensiva. I tamponi effettuati sono stati 10.675 per un totale di 1.103.015. I guariti e i dimessi sono 673 più di ieri per un totale di 69.466. In Lombardia non ci sono province a zero casi: uno è stato rilevato a Sondrio, Varese, Lecco e Monza-Brianza. Resta alto il dato di Bergamo (+30), mentre contenuti sono quelli relativi a Milano (+16) e Brescia (+9).

In tutto il Paese i nuovi casi sono 193 (ieri erano 138) mentre i decessi sono 15 (-15).I guariti ed i dimessi sono 825 più di ieri per un totale di 193.640. I ricoverati sono 899 (-41) dei quali 71 (+1) in prognosi riservata. In Molise non si registrano nuovi casi da 12 giorni; in Valle d'Aosta da 5; in Umbria da 4 e in Puglia da 3. L'incremento maggiore è invece della Lombardia (+71), seguita dall'Emilia-Romagna (+49) e dal Piemonte (+25).