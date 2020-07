A fuoco un semirimorchio carico di legname sulla A21

I vigili del fuoco di Broni, supportati da un'autobotte di Pavia, sono intervenuti intorno alle 5 di oggi (giovedì) sulla A21 in direzione Piacenza, per spegnere l'incendio che si era sviluppato in un semirimorchio. Il mezzo trasportava una grande quantità di legname che, per motivi ancora da accertare, ha preso fuoco. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per circa tre ore. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e gli addetti della viabilità autostradale. Nessuna persona è rimasta ferita.