Finisce con l’auto fuori strada alla Sforzesca: ferito 40enne

Al volante di una Lancia Ypsilon, stava percorrendo la provinciale 206, tra Belcreda e la Sforzesca. Per ragioni che saranno chiarite dagli agenti della polizia stradale, l’uomo – un 40 anni – ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada. L’incidente è avvenuto intorno alle 19 di giovedì. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre l’uomo dal veicolo; i sanitari del 118, sul posto con un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa, lo hanno soccorso prima del trasporto in ospedale in codice giallo.