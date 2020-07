Perde la vita in moto a 26 anni: tragedia a Costa de' Nobili

Quando sono arrivati i soccorsi, poco dopo le 15,30 di oggi (giovedì), il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. Il giovane centauro, 26 anni, stava viaggiando su una Yamaha quando ha perso il controllo della moto, finendo a terra. Gli agenti della polizia stradale stanno ricostruendo la dinamica del sinistro, che si è verificato in territorio di Costa de’ Nobili sulla provinciale 31; al momento non è possibile dire se ci siano, o meno, altri veicoli coinvolti.