Coronavirus: 4 nuovi casi in provincia di Pavia, 119 in Regione

Sono 119 i nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia, di questi 34 sono debolmente positivi e 33 sono stati rilevati a seguito di test sierologici. In provincia di Pavia si sono registrati 4 nuovi casi. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva in Regione sono attualmente 31 (-3), negli altri reparti 201 (-10). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 5 (totale complessivo 16730).

I nuovi casi per provincia:

• Milano: 35, di cui a Milano città: 15

• Bergamo: 28

• Brescia: 14

• Como: 1

• Cremona: 5

• Lecco: 1

• Lodi: 0

• Mantova: 15

• Monza e Brianza: 6

• Pavia: 4

• Sondrio: 1

• Varese: 5