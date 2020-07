Vigevano: scontro in viale Industria, deceduto il motociclista 48enne

Non ce l'ha fatta il motociclista 48enne rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio (mercoledì), in seguito a un tremendo scontro con un'auto che viaggiava in direzione opposta. Sul sinistro, avvenuto una decina di minuti poco prima delle 15 in prossimità dell'area di servizio Tamoil di viale Industria, sono ancora in corso gli accertamenti degli agenti della polizia locale di Vigevano. L'uomo, che era in sella a una moto Honda, era ricoverato al policlinico San Matteo di Pavia in prognosi riservata; è deceduto intorno alle 22 di ieri sera.

Notizia in aggiornamento