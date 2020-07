Coronavirus: zero nuovi casi in provincia di Pavia

«I dati di oggi si caratterizzano per una nuova importante diminuzione dei pazienti Covid ricoverati nei reparti dei nostri ospedali – afferma l'assessore regionale al welfare Giulio Gallera, commentando gli ultimi dati sulla situazione coronavirus – che scendono sotto quota 200, attestandosi a 190, 11 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva rimangono 27 persone, 4 meno di ieri. Dei 135 casi positivi, 72 sono conseguenti alla positività al test sierologico. Nel complesso, i debolmente positivi sono 46». Non si registrano nuovi casi in provincia di Pavia. I ricoverati in terapia intensiva sono 27 (-4), 190 quelli negli altri reparti (-11). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 6; dall'inizio della pandemia 16736.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 17, di cui a Milano città: 9

Bergamo: 56

Brescia: 17

Como: 5

Cremona: 7

Lecco: 3

Lodi: 3

Mantova: 12

Monza e Brianza: 3

Pavia: 0

Sondrio: 1

Varese: 3