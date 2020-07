Covid-19: in Lombardia 67 nuovi casi; tre in provincia di Pavia

Sono 188 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, dato in calo rispetto ai 276 di ieri. Calano anche i decessi, che passano da 12 a 7, per un totale di 34.945. Crescono invece i dimessi, da 295 a 306. Attualmente i pazienti ricoverati con sintomi sono 826 (-18) dei quali 67 (+2) in terapia intensiva.

Per il quindicesimo giorno consecutivo non si registrano nuovi casi in Molise; da otto in Valle d’Aosta; da ieri non ci sono nuovi casi in Umbria e Sardegna. In tutte le altre regioni si registrano nuovi contagi con il picco della Lombardia, seguita da Emilia-Romagna (+47) e Veneto 8+10).

Nella nostra regione i nuovi positivi sono 67 e i decessi sono 4 per un totale di 16.740. Guariti e dimessi sono 192 più di ieri per un totale di 70.020, mentre i tamponi effettuati sono 7.055 per un totale di 1.133.387. In provincia di Pavia si sono registrati 3 nuovi casi; a Milano 26, a Brescia 16; unica provincia a quota 0 quella di Sondrio.

Intanto l’Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l’allarme: nel mondo casi più che raddoppiati nell’ultimo mese e mezzo con una media di 5 mila decessi al giorno. In un solo giorno i nuovi contagi sono stati 228.102. Intanto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sta valutando la possibilità di prorogare lo stato di emergenza sino alla fine dell’anno, situazione che gli consentirebbe di emanare decreti senza dover passare per il voto del Parlamento.