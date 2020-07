Vigevano, malore al volante: muore un cinquantottenne

E' stato probabilmente un malore che lo ha colto mentre era alla guida la causa del decesso di A.S., 58 anni, residente a Vigevano. L'uomo è deceduto al Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano dove è stato trasportato da una ambulanza della Croce Rossa di Mortara.

Intorno alle 12.30 la sua utilitaria, mentre stava percorrendo via Vallere, si è "appoggiata" ad un mezzo in sosta. I danni ai due mezzi non sono stati di particolare rilievo. Soccorso e trasferito all'ospedale il cinquantottenne è spirato poco dopo. Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Vigevano.