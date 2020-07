Nicorvo, fuori strada in auto: ferito un uomo di 57 anni

I vigili del fuoco volontari di Robbio sono intervenuti questa sera poco prima delle 20 lungo la provinciale 6 in territorio di Nicorvo per prestare soccorso ad un automobilista che è uscito di strada finendo in un canale irriguo. Il conducente, un uomo di 57 anni, è stato estratto dall’abitacolo e trasporto in codice verde all’ospedale di Vigevano da una ambulanza della Croce Azzurra di Robbio.

Il traffico lungo la provinciale è rimasto interrotto per circa un’ora per consentire le operazione di soccorso. Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118 di Vercelli e i carabinieri di Zeme.