Mortara: rubano due cellulari, le denunciano. Hanno 13 e 15 anni.

Due ragazzine di 13 e 15 anni, residenti a Legnano, sono state segnalate al Tribunale per i Minorenni di Milano per furto aggravato in concorso. Alla fine di giugno si erano introdotte nel negozio Pc3000 di Mortara e si erano impadronite di due telefoni cellulari che erano in esposizione e poi erano fuggite.

Il tempestivo allarme aveva consentito ai carabinieri della stazione di Mortara di intercettarle e bloccarle nelle vicinanze del negozio: con loro avevano ancora i due telefonini rubati che erano stati recuperati e restituiti all'esercizio commerciale.