Covid-19: altri due casi in provincia di Pavia; aumentano i ricoveri (+8)

Sono il leggera crescita i dati relativi al contagio da Covid-19 in Lombardia e riferiti alle ultime 24 ore. I nuovi casi sono infatti 94 (ieri erano 77) e i decessi sono 9 (erano 8). I guariti e i dimessi sono 78 più di ieri per un totale di 70.375 mentre si registra un aumento dei ricoveri (+8, 168) anche se i degenti in terapia intensiva calano (30, -1). Complessivamente sono stati effettuati 1.149.414 tamponi. In provincia di Pavia i nuovi casi sono 2; tornano a salire a Bergamo (+43), Milano (+15) e Brescia (+13) mentre non si registrano nuovi contagi nelle province di Lodi e Sondrio.

In italia sono 169 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, che portano il numero complessivo a 243.230. I nuovi decessi sono 13 (34.967 dall'inizio dell'epidemia) mentre o dimessi sono 178 più di ieri per un totale di 195.106.

Uno studio del San Raffaele di Milano, che ha interessato 9 ambiti metropolitani occidentali scelti per caratteristiche simili, ha stabilito che i tassi di mortalità grezzi più elevati registrati in Lombardia sono in linea con media continentale dopo la standardizzazione per età. In sostanza la presenza di anziani nella nostra regione, doppia rispetto alla media delle altre aree europee prese in considerazione, sarebbe la ragione dell'alta mortalità italiana.

Secondo una indagine condotta dall'Ispi riguardo alla pericolosità della Sars-CoV-2, è emerso che si tratta di un virus che è dieci volte più letale della normale influenza stagionale ma anche dieci volte meno letale dalla Sars che colpì 17 Paesi tra il 2002 ed il 2003, causando 8.096 casi e 774 decessi.