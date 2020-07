Italia, calano ancora le nascite (-4,5%)

Lo scorso anno nel nostro Paese sono nati soltanto 420.170 bambini, un record negativo che supera anche quello dell'anno precedente. Lo comunica l'Istat. Secondo il report dell'Istituto italiano di statistica la diminuzione dei nuovi nati è del 4,5% (-19 mila), particolarmente consistente al Centro (-6,5%). Calano anche gli immigrati (-8,6%) e cresce (+8,6%) il numero degli italiani che hanno deciso di andare a vivere all'estero. Per questo il saldo migratorio è di appena 152 mila unità.

Il tasso di natalità della popolazione è oggi pari al 7 per mille con i picchi di Bolzano (9,9 per mille) e quelli di Liguria (5,7 per mille) e Sardegna (5,4 per mille). Il report dell'Istat sottolinea anche un aumento dell'immigrazione interna: lo scorso anno un milione e 400 mila persone hanno spostato la loro residenza: dalla Calabria ci sono state le partenze più numerose; in Emilia-Romagna il numero più alto di arrivi.