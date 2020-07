Covid-19: in Italia calano i contagi ma aumentano i decessi

Cala il numero dei contagi in Italia, oggi 114 (-55), ma aumenta quello dei decessi, passati dai 13 di ieri ai 17 delle ultime 24 ore. Sono i dati diffusi poco fa dalla Protezione civile. I dimessi sono 335 più di ieri (+157) per un totale di 195.441. I ricoverati sono attualmente 777 (+9) dei quali 60 (-5) si trovano in terapia intensiva. Nessun caso per l'undicesimo giorno consecutivo è stato registrato in Valle d'Aosta; da tre giorni nessun contagio in Puglia, provincia di Trento e Basilicata; da due in Abruzzo, Umbria, Calabria e Molise. La Lombardia resta la regione alle prese con i numeri più alti (+30), seguita da Veneto (+19) e Lazio (+18).

In Lombardia i nuovi positivi sono dunque 30 mentre i decessi sono 3 per un totale di 16.760. I guariti ed i dimessi sono 86 più di ieri per un totale di 70.461. I tamponi eseguiti sono stati in tutto 1.155.050. In provincia di Pavia i nuovi casi sono 2. Il dato più alto è quello di Bergamo (+12) mentre nessun caso è stato registrato nelle province di Lecco e Sondrio.