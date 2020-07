Milano, il fondi per il Covid-19 nelle mani della 'ndrangheta: 8 arresti

Una società, affidata ad un prestanome ma di fatto nelle mani della 'ndrangheta, era riuscita a farsi assegnare 45 mila euro di contributi governativi a fondo perduto legate all'emergenza Covid-19. La maxi-frode è stata smascherata dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano che, coordinati dalla Dda del capoluogo, hanno fatto scattare le manette ai polsi di otto persone. Quattro sono finite in carcere e altrettante agli arresti domciliari. Dovranno rispondere delle accuse di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale aggravata dal metodo mafioso e dalla disponibilità di armi, intestazione fittizia di beni e bancarotta.

Il procuratore Francesco Greco ha spiegato che il principale indagato risulta come inserito nel clan di San Mauro Marchesato in provincia di Crotone, che fa capo a Lino Greco. Circa mezzo milione di euro, frutto delle frodi fiscali, ha preso la via della Cina, indirizzato alle banche del Paese da un cinese residente in Toscana, anch'egli arrestato.