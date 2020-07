Torreberetti: latitante da quasi un anno, arrestato in Sicilia

Era latitante da quasi un anno dopo una condanna a 5 anni per truffa e falsificazione di documenti. Renato D'Ambrosio, 73 anni, che era fuggito dalla sua casa di Torreberetti, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Siracusa a Pachino. Sul capo dell'uomo pendeva un provvedimento di esecuzione della pena emesso dalla Corte d'Appello di Milano e relativo a reati commessi in provincia di Pavia tra il 2006 ed il 2008.

In quel lasso di tempo D'Ambrosio aveva realizzato numerosi documenti d'identità falsi utilizzati per truffe in particolare ai danni di banche per ottenere finanziamenti e mutui. L'operazione che ha portato al suo arresto è scattata ieri pomeriggio tra Noto e Pachino: i poliziotti avevano individuato l'abitazione nella quale si nascondeva il latitante e alle 16 hanno effettuato il blitz non appena l'uomo è rientrato a casa.