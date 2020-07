Assegnati al Gruppo comunale della Protezione civile i riconoscimenti di partecipazione

Oggi pomeriggio, nella sede del gruppo comunale di Protezione civile, in via Martiri delle Foibe, alla presenza del sindaco Andrea Sala, del vice-sindaco Andrea Ceffa e dell'assessore alla Protezione civile Riccardo Ghia, si è svolta la consegna dei riconoscimenti di partecipazione alle volontarie e ai volontari, non tutti presenti per impegni di lavoro, che in questi difficili mesi di emergenza Covid-19 hanno dato il loro prezioso contributo a sostegno della cittadinanza. Sentiamo le parole del sindaco Andrea Sala