Banda internazionale di falsari: coinvolti anche due lomellini

Ci sono anche due lomellini, un uomo di 72 anni di Cergnago ed uno di 64 anni di San Giorgio, tra i destinatari delle 44 misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Benevento nell'ambito dell'operazione "Nerone", condotta dai carabinieri del comando Antifalsificazione Monetaria di Roma e da quelli del comando provinciale di Benevento. Il primo si trova in carcere, il secondo ha l'obbligo di dimora. L'organizzazione scoperta dai carabinieri, che aveva come centro Napoli, si dipanava in tutta Italia e all'estero dove smerciava le banconote, pressoché identiche alle originali, stampate con sistemi innovativi. I militari hanno sequestrato beni per 8 milioni di euro.

Tra i sequestri figura anche una stamperia clandestina di monete da 50 centesimi con sede a Villanterio, nel Pavese, dove sono stati effettuati tre arresti. A Napoli invece è stato scoperto un deposito di banconote false: custodite in contenitori di plastica sotterrati gli investigatori hanno recuperato banconote da 50 e 100 euro per un valore di 41 milioni di euro.