Covid-19: casi in crescita in Lombardia (+30), uno solo in più in provincia di Pavia

Sono in lieve aumento (163 contro i 114 di ieri) i contagi da Covid-19 registrati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore. I deceduti passano da 17 a 13 per un totale di 34.997. I dimessi sono 573 contro i 335 di ieri. I pazienti ricoverati sono 797 (+20) dei quali 57 (-3) in terapia intensiva.

In Lombardia i nuovi casi sono 63 (+30), i decessi 5 per un totale di 16.765. Guariti e dimessi sono 475 più di ieri per un totale di 70.936. In provincia di Pavia si è registrato un nuovo caso; salgono i dati di Milano (18) e Bergamo (15) mentre nessun caso è stato registrato nelle province di Varese e Como. In Veneto i nuovi contagi sono 21 mentre in Valle d'Aosta non se ne registrano da 12 giorni consecutivi.