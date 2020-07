Gambolò, la cocaina era nascosta nel calzino: pusher denunciato

Quando ha visto gli agenti del commissariato di Vigevano ha capito di essere stato smascherato e ha tentato di liberarsi della droga che aveva in casa. Ma lo stupefacente, 15 grammi già pronti per essere smerciati, è stato recuperato e per lui, tunisino di 52 anni, incensurato, è scattata la denuncia per spaccio.

Gli agenti del vice-questore Rossana Bozzi avevano deciso di compiere una perquisizione nella sua abitazione di Gambolò dopo aver controllato un ragazzo italiano che, poco prima, si era recato dal tunisino per consegnarli 50 euro per un acquisto effettuato in precedenza. I poliziotti hanno recuperato anche 600 euro in contanti e un bilancino di precisione.