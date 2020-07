Zeme, deve scontare una pena per taccheggio: rumena in manette

Non appena nei suoi confronti era stata emessa la condanna ad un mese e 23 giorni di reclusione per un taccheggio, commesso a Parona il 1° aprile del 2010, era il gennaio scorso, si era resa irreperibile rientrando in Romania, suo Paese di origine. Ma il continuo monitoraggio messo in atto dai carabinieri ha consentito di individuarla: era tornata in Italia e viveva a Zeme nella casa dell'uomo con cui ha una relazione sentimentale.

I militari della stazione di Zeme l'hanno bloccata ieri e le hanno notificato il provvedimento. Subito dopo l'hanno accompagnata in carcere a Vigevano dove sconterà la pena.