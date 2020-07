Vigevano, due autoarticolati escono dalla carreggiata: strada bloccata

Gli agenti della polizia locale di Vigevano sono intervenuti oggi pomeriggio (giovedì) in strada Foramagna, dove due autoarticolati sono usciti dalla carreggiata, finendo in parte fuori strada. Non si sono registrati feriti, ma le operazioni di recupero si annunciano complesse, perché si tratta di una strada di campagna piuttosto stretta. Al momento il tratto è stato chiusa al traffico veicolare.