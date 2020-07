Vigevano, trova una bomba a mano nella cantina di casa: intervengono gli artificieri

Martedì, una signora che vive in un palazzo di via Duse, a Vigevano, ha trovato una bomba a mano nella cantina di casa, mentre stava effettuando delle operazioni di pulizia. L'ordigno era rimasto per anni in una valigia insieme ad altri cimeli della Seconda Guerra Mondiale. La donna si è rivolta al personale del Commissariato, che subito inviato sul posto una pattuglia per verificare la situazione. Questa mattina (giovedì) è stato eseguito l'intervento di messa in sicurezza da parte degli artificieri dell'Esercito, alla presenza del personale della polizia di Stato.