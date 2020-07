Esce di strada con l’auto, nel bagagliaio aveva un fucile rubato: arrestato 24enne

La perquisizione all’interno dell’auto di un operaio di 24 anni, residente a Tromello, è scattata ieri pomeriggio (mercoledì), in seguito a un incidente stradale: intorno alle 14,30, il giovane al volante della Mercedes aveva cercato di sorpassare un veicolo sulla provinciale tra Mortara e Remondò ma, per evitare lo scontro con un'auto che stava sopraggiungendo dalla direzione opposta, ha perso il controllo ed è uscito di strada.

I carabinieri, durante le operazioni di recupero della Mercedes, hanno visto una cartuccia da caccia calibro 12 inesplosa, procedendo poi con la successiva perquisizione del bagaglio, dove hanno trovato un fucile semiautomatico Beretta, calibro 12, con le canne segate e rese mozze e una cartuccia esplosa. L’arma è risultata essere intestata a un 72enne croato residente a Gambolò, e provento di un furto non denunciato.

Il 24enne, che ha dei pregiudizi di polizia, non ha saputo dare una spiegazione ai militari della Stazione di Mortara che, mercoledì sera,lo hanno arrestato in flagranza per detenzione illegale di armi da sparo, alterazione di arma e ricettazione. Ora si trova ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.