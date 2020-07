Pavia, il "foratore seriale" di pneumatici è una 59enne: incastrata dalle telecamere

Ieri (mercoledì) gli agenti della polizia di Stato di Pavia hanno denunciato una 59enne, residente in città, per danneggiamento aggravato e continuato. È lei la responsabile di numerosi episodi segnalati da alcuni residenti del quartiere Ticinello che si erano ritrovati l'auto con i pneumatici forati. Sono quindi scattate le indagini: nella sola mattina del 1° aprile, erano risultate 12 le auto danneggiate. Gli episodi sono continuati per circa 3 mesi, in alcuni casi con più danneggiamenti allo stesso veicolo. Ogni volta veniva praticato un piccolo foro sulla spalla dello pneumatico.

È stata quindi attenzionata una donna, vista da un testimone mentre si accovacciava vicino a un'auto che poi si è scoperto aver riportato danni. Una volta identificata, gli agenti hanno scoperto che era in possesso di porto d'armi per uso sportivo e che deteneva 2 fucili e 2 pistole, armi che sono state ritirate a causa delle mutate condizioni psicofisiche della donna. In quell'occasione, gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un trolley, dove all'interno era stato riposto un coltellino multiuso da campeggio e un piccolo cacciavite con punte intercambiabili, alla cui estremità era inserita una punta a croce, attrezzi compatibili con i fori trovati sui pneumatici danneggiati.

In collaborazione con la polizia scientifica, è poi stata installata una telecamera di videosorveglianza: nella serata del 1 luglio la 59enne è stata vista uscire dal condominio, dirigersi con decisione verso una delle auto parcheggiate, chinarsi su uno dei pneumatici e allontanarsi subito dopo. Poco dopo le gomme sono state trovate forate.