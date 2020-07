Vestiario polizia locale nel mirino del sindacato: «Gravi criticità, tre agenti senza divisa da 6 mesi»

Parla di «gravi criticità» Sergio Bazzea, segretario provinciale del Sulpm (sindacato unitario lavoratori polizia municipale), riferendosi alla dotazione del vestiario del personale del Comando della polizia locale di Vigevano. «Chiediamo una adeguata fornitura di divise per ciascun operatore – dichiara Bazzea, che ha formalizzato una richiesta ai dirigenti del Comune e del Comando di via San Giacomo – Gli appartenenti al corpo stanno terminando i capi delle loro uniformi, molte delle quali si sono deteriorate, fatta accezione dei pochi articoli che vengono sporadicamente rinnovati, anche se spesso per la stagione "sbagliata". Ci sono, insomma, seri problemi. Mi risulta che tre agenti in forza al Comando da 6 mesi non abbiano né divisa né arma. Non solo, un ufficiale da 6 mesi sarebbe senza arma, e per questo ha chiesto e ottenuto di essere esonerato da alcuni servizi, come quelli notturni. A noi interessa che la situazione venga risolta perché così si vanno a creare inevitabili ripercussioni sull'organico in servizio. Serve un intervento immediato».

Il segretario provinciale della Sulpm chiede inoltre l'istituzione di una "commissione vestiario". «Sono state evidenziate anche difformità – afferma Bazzea – dei capi dati in dotazione, dovute a forniture successive, o di aziende differenti: colori diversi, scritte non uguali, taglie non corrispondenti alle misure fornite ecc. È capitato che qualcuno fosse costretto a lavorare in borghese. Mi segnalano, inoltre, che la qualità dei capi è inadeguata, in quanto si usurano molto più rapidamente di un qualunque capo di abbigliamento». Anche la nuova ditta individuata non sarebbe in grado di fornire le taglie più piccole (XS, S) per le divise delle donne, con conseguenti problemi per il personale del Corpo.