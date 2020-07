Ingannati dal navigatore, due tir finiscono impantanati nei campi

I due autoarticolati, che trasportavano alluminio, avrebbero dovuto raggiungere Parona per la consegna. Ma a portare entrambi i tir – letteralmente – fuori strada sono state le indicazioni del Gps, che i due camionisti, di origini slovene, hanno seguito con fiducia. Un tir si è praticamente arenato in strada Foramagna, l'altro è rimasto impantanato lì vicino. Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della polizia locale di Vigevano, che saranno presenti anche domani (venerdì) quando sono in programma le operazioni di recupero dei mezzi pesanti; sarà necessario far arrivare un escavatore e predisporre delle apposite piastre d'acciaio.