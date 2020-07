Vigevano, bomba a mano in via Duse: arrivano gli artificieri

Gli artificieri dell'Esercito sono intervenuti questa mattina (giovedì) in una cantina di via Duse, a Vigevano, dove martedì una signora aveva trovato una bomba a mano della Seconda Guerra Mondiale, per anni rimasta riposta in una valigia. L'ordigno è stato messo in sicurezza. A supervisionare le operazioni, era presente il vice-questore Rossana Bozzi. Sul posto, per il supporto sanitario, anche la Croce Rossa di Vigevano.