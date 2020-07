Covid-19, solo 55 nuovi casi in Lombardia su quasi 10 mila tamponi. Due in provincia di Pavia

Sono 233, dei quali 55 in Lombardia, i nuovi casi di contagio da Covid-19 che si sono registrati in Italia nelle ultime 24 ore, 3 in più di ieri. Calano i decessi, passati da 20 a 11, mentre i dimessi sono 237 in più, per un totale di 196.483. I pazienti ricoverati sono 771 (+21) di cui 50 (-3) in terapia intensiva.

I nuovi casi oltre che nella nostra regione si sono registrati in Veneto (55) ed Emilia-Romagna (52). In Valle d'Aosta non ci sono nuovi contagi da 14 giorni; nella provincia di Trento ed in Basilicata da 6 giorni e in Molise da 5.

In Lombardia i decessi sono 3 che portano il totale a 16.778. I ricoverati sono 159 (-5) dei quali 22 (-1) in terapia intensiva mentre i guariti e i dimessi sono 140 più di ieri per un totale di 71.172. I tamponi effettuati sono stati 9.911 che hanno portato il totale ad un milione 186.114. Due i nuovi casi in provincia di Pavia; 15 in quella di Bergamo e 11 in quella di Brescia. Solo Sondrio non ha registrato nuovi contagi.