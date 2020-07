Vigevano, bassotto salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Vigevano sono intervenuti oggi pomeriggio (sabato) in un’abitazione nella zona di via Diaz per recuperare un esemplare di razza bassotto. Il cane si aggirava pericolosamente su una tettoia, dopo essere riuscito a oltrepassare la ringhiera del balcone, dove invece era rimasto un altro cane di taglia più grande. L’abbaiare dei due animali ha attirato i vicini che hanno dato l’allarme; i proprietari non erano in casa quando si è verificato il problema. Il bassotto è poi stato messo in salvo dalla squadra di vigili del fuoco.