Vigevano, incidente con monopattino elettrico

Nel sinistro stradale avvenuto oggi pomeriggio (sabato), intorno alle 14,50 in via San Giovanni, a Vigevano, sono rimasti coinvolti un ragazzo di 17 anni, e una donna di 30 anni. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che il giovane stesse procedendo in via San Giovanni, direzione Brughiera, su un monopattino elettrico quando, forse a causa di un tombino sporgente, avrebbe perso il controllo, finendo contro la 30enne, che era piedi. L’esatta dinamica dell'incidente sarà ricostruita nelle prossime ore dagli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi di legge. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Vigevano, che ha soccorso la 30enne rimasta ferita; è stata portata in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale civile di Vigevano.