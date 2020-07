Giallo di Crema: i genitori di Pamiro contattano l’avvocato Tizzoni

I familiari del professore 44enne Mauro Pamiro, trovato il 29 giugno morto in un cantiere vicino alla sua abitazione a Crema (Cremona), avrebbero contattato il legale della famiglia di Chiara Poggi, l’avvocato Gian Luigi Tizzoni. Una decisione presa dopo che la Procura di Cremona ha smontato l’ipotesi dell’omicidio, orientandosi per il suicidio, e quindi verso la probabile archiviazione del caso. I genitori di Pamiro, però, non sono convinti che il figlio si sia tolto la vita, e hanno contattato il noto penalista, avvocato di parte civile della famiglia Poggi.