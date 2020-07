Lombardia: i nuovi positivi sono 88. Un caso in provincia di Pavia

In Lombardia rimane stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva, ovvero 22 pazienti, mentre diminuiscono i ricoveri negli altri reparti, attualmente 149 (-10). Sono 88 i nuovi casi – di cui 15 debolmente positivi e 9 a seguito di test sierologico –di Covid-19 accertati in Regione, di cui un solo caso in provincia di Pavia. I decessi nell’ultimo giorno sono stati 10.

I nuovi casi per provincia:



Milano: 24, di cui 11 a Milano città

Bergamo: 29

Brescia: 9

Como: 1

Cremona: 1

Lecco: 3

Lodi: 8

Mantova: 3

Monza e Brianza: 4

Pavia: 1

Sondrio: 2

Varese: 3