Scontro tra monopattino elettrico e pedone: il video dei soccorsi

L’incidente è avvenuto sabato pomeriggio in via San Giovanni. Ferita, non in modo grave, la 30enne che era a piedi, la quale sarebbe stata urtata dal giovane che procedeva su un monopattino elettrico: è stata soccorsa e portata in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale civile di Vigevano. In corso gli accertamenti degli agenti della polizia locale di Vigevano.