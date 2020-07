Raid vandalico nella sede di Arci Caccia: sui muri la sigla dell’Animal Liberation Front

L’allarme è scattato questa mattina (domenica) nella sede di Arci Caccia Vigevano – a cascina “La Favorita” in corso Pavia – che è stata vandalizzata nella notte tra sabato e domenica. Il bilancio dei danni è pesante: sedie, scaffali, mobili distrutti, con la selvaggina – una sessantina di fagiani – che è stata rubata. I muri sono stati imbrattati con la bomboletta spray, firmando “Animal Liberation Front” (Fronte per la Liberazione degli Animali), un’organizzazione internazionale animalista, nata nel 1976 in Inghilterra, già protagonista di diverse azioni del genere, alcune anche di matrice terroristica.

Sull’episodio sono in corso gli accertamenti degli agenti della polizia di Stato, intervenuti sul posto per effettuare tutti i rilievi. Proprio oggi è in programma una prova senza sparo su fagiano liberato con cani da ferma e da cerca; gara che, nonostante l’irruzione animalista, si terrà regolarmente.